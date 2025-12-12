VIDEO - Gasperini sul mercato: "La Roma non può stare ferma, altrimenti perde occasioni per migliorarsi"

Al termine della bella vittoria per 0-3 contro il Celtic, Gian Piero Gasperini è intervenuto in mixed zone. Il tecnico della Roma ha commentato il match e soprattutto è tornato a parlare del calciomercato di riparazione, tema molto delicato in casa giallorossa: "Siamo al 10 dicembre, dobbiamo giocare tante partite ancora. I conti si fanno a fine dicembre o gennaio: indipendentemente, la stagione ha dimostrato qualcosa. Il mercato di gennaio sarà importante per noi: non possiamo stare fermi, serve migliorarsi altrimenti perdiamo occasioni".

