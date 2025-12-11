FOTO - Europa League, Celtic-Roma 0-3 HT

Una Roma cinica e a tratti devastante chiude in vantaggio per 3-0 il primo tempo del Celtic Park. I giallorossi sbloccano subito la gara al 6' minuto, grazie a un'autorete di Scales propiziata da un corner di Soulé. A salire in cattedra è poi Evan Ferguson, che prima colpisce un palo e poi firma una doppietta (36' e 45'+1'), mandando la squadra di Gasperini al riposo con un margine rassicurante. Nel finale, un brivido per la Roma: Hermoso causa un calcio di rigore, sebbene molto discutibile, ma Engels calcia sul palo, graziando i giallorossi e chiudendo una frazione a forti tinte giallorosse. Ecco le foto dei primi 45 minuti di gioco:



