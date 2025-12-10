La Roma fa tappa nuovamente a Glasgow per la seconda volta in stagione: dopo i Rangers, domani sera i giallorossi affrontano il Celtic nella sesta giornata della fase campionato di Europa League. Alla vigilia della sfida siamo entrati nel Celtic Park tra campo, cimeli, coppe e le frasi di Jock Stein, il primo tecnico a centrare il triplete conquistandolo alla guida del Celtic nella stagione 1966-1967.
FOTO e VIDEO - All'interno di Celtic Park, fra cimeli e le parole di Jock Stein
10/12/2025 alle 20:35.