Ferguson, doppietta da record: primo irlandese con una marcatura multipla in Europa per un club italiano

Con la doppietta siglata nel primo tempo del Celtic Park, Evan Ferguson scrive una piccola pagina di storia del calcio irlandese nelle competizioni europee. Come riportato dal portale di statistiche Opta, l'attaccante della Roma è diventato il terzo giocatore irlandese di sempre a segnare con un club italiano in una delle maggiori competizioni UEFA. Prima di lui, c'erano riusciti soltanto due irlandesi: Liam Brady, autore di un gol con la Juventus e sei con l'Inter, e Robbie Keane, che segnò una rete con la maglia nerazzurra.

Ferguson, però, è andato oltre: con i due gol segnati al Celtic, è diventato il primo calciatore irlandese in assoluto a realizzare una marcatura multipla con una squadra italiana in Europa. Un piccolo traguardo per il giovane centravanti, che si prende così un posto d'onore sul podio dei bomber irlandesi in Italia.