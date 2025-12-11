Europa League, una doppietta di Bernardeschi regala la vittoria al Bologna: Celta Vigo battuto 1-2. Pareggio per il Panathinaikos

Stasera si è conclusa la sesta giornata del girone unico di Europa League che, oltre alla Roma, ha visto scendere in campo anche il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù, nonostante siano andati in svantaggio contro il Celta Vigo, sono riusciti a ribaltare la gara grazie ad una doppietta di Bernardeschi che ha fissato il risultato sull'1-2. Pareggio per 0-0, invece, per il Panathinaikos di Rafa Benitez che non riesce a battere il Viktoria Plzen in casa. I greci saranno l'ultima avversaria della Roma in questa fase a gironi.

I risultati finali

Basilea-Aston Villa 1-2 (12' Guessand, 34' Daniluc, 53' Tielemans)

Brann-Fenebahce 0-4 (5' Akturkoglu, 36',44' e 65' Souza Conceicao)

Celta Vigo-Bologna 1-2 (17' Bryan Zaragoza, 66' e 74' Bernardeschi)

Porto-Malmo 2-1 (30' e 36' Omorodion, 94' Moura autogol)

Steaua-Feyenoord 4-3 (11' Ngezana, 41' Tengstedt, 44' Timber, 51' Sauer, 54' Toma, 86' Thiam, 95' Tanase)

Friburgo-Salisburgo 1-0 (50' Lienhart)

Lione-GO Ahead Eagles 2-1 (3' Moreira, 6' Smit, 11' Sulc)

Panathinaikos-Viktoria Plzen 0-0