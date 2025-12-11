Europa League, successo per lo Stoccarda: 4-1 al Maccabi Tel Aviv

Si concludono le gare delle 18.45 valide per la sesta giornata della fase campionato dell'Europa League. Vittoria in trasferta per il Nottingham Forest, il Betis, il Braga e la Stella Rossa. Successo anche per lo Stoccarda, che la Roma affronterà a gennaio, e il Midtjylland, perde invece il Lille.
I risultati finali:
Midtjylland-Genk 1-0
Utrecht-Nottingham Forest 1-2
Ferencvaros-Rangers 2-1
Dinamo Zagabria-Real Betis 1-3
Nizza-Braga 0-1
Ludogorets-PAOK Salonicco 3-3
Sturm Graz-Stella Rossa 0-1
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv 4-1
Young Boys-Lille 1-0