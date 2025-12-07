Europa League, esordio negativo per Nancy: ko per 2-1 con gli Hearts

Ko anche per il Celtic ed esordio negativo in panchina per il nuovo allenatore Nancy. Il prossimo avversario della Roma in Europa League, nella sfida in programma giovedì sera in Scozia, perde in casa contro gli Hearts: termina 2-1 per gli Hearts la gara valida per la 16esima giornata di campionato. Al 43' Braga porta in vantaggio gli ospiti, al 64' McEntee raddoppia, non basta nel finale il gol di Tierney ad accorciare le distanze.
07/12/2025 alle 18:33.