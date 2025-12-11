Europa League, CELTIC-ROMA: le probabili formazioni. Ballottaggio Ferguson-Dybala (FOTO e VIDEO)

Roma di scena a Glasgow. I giallorossi volano in Scozia per la seconda volta in stagione dopo aver già affrontato i Rangers: alle 21.00 la squadra di Gasperini è attesa in casa del Celtic nella sfida valida per la sesta giornata della fase campionato di Europa League. Il tecnico si affida al terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso, in mezzo al campo concede una chance a Pisilli e ritrova Wesley sulla fascia sinistra. Davanti Soulé e Pellegrini supportano Ferguson, in vantaggio su Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CELTIC: Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang

All.: Nancy.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

All.: Gasperini.

Arbitro: István Kovács. Assistenti: Mihai Marica - Ferencz Tunyogi. IV uomo: Szabolcs Kovacs. VAR: Cătălin Popa. AVAR: Jérôme Brisard.

PREPARTITA

19.42 - L'arrivo della squadra al Celtic Park.



