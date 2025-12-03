Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia dopo i calci di rigore. Allo Stadio Maradona, negli ottavi di finale della competizione, gli azzurri sfidano il Cagliari, prossimo avversario della Roma in campionato nella gara prevista per domenica pomeriggio. Al 28' gli azzurri sbloccano la gara grazie alla rete di Lucca, nella ripresa Esposito pareggia i conti chiudendo la partita sull'1-1. Dopo i tempi regolamentari il Napoli passa dopo 20 tiri dal dischetto: per i sardi errori di Felici che centra la traversa e Luvumbo, per gli azzurri quello di Neres.
Coppa Italia, Napoli ai quarti: battuto il Cagliari dopo i rigori. Errori di Felici, Neres e Luvumbo
03/12/2025 alle 19:57.