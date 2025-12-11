La Fiorentina torna a sorridere. La squadra di Paolo Vanoli batte la Dinamo Kiev nella fase campionato della Conference League: al Franchi termina 2-1 per la Viola. Al 18' sblocca la gara Kean, al 55' gli ospiti raggiungono il pareggio grazie alla rete di Mykhailenko, al 74' Gudmundsson porta di nuovo avanti la Fiorentina chiudendo la sfida. Con questa vittoria la Fiorentina si porta a quota 9 punti, al 7° posto in classifica.
Conference League, la Fiorentina torna a vincere: 2-1 alla Dinamo Kiev
11/12/2025 alle 20:46.