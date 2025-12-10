Champions League, ko Napoli con Mou: il Benfica vince 2-0. Successo per la Juve sul Pafos

Seconda serata di Champions League. Il Napoli perde in trasferta a Lisbona: il Benfica di Mourinho vince 2-0 grazie alle reti di Rios e Martins. Vince, invece, l'altra italiana in campo oggi: la Juventus batte 2-0 il Pafos con i gol McKennie e David. Vittoria in rimonta per il Manchester City in casa del Real Madrid, successo anche per l'Arsenal.
I risultati finali:
Villarreal-Copenaghen 2-3
Qarabag-Ajax 2-4
Real Madrid-Manchester City 1-2
Benfica-Napoli 2-0
Athletic Bilbao-PSG 0-0
Bayer Leverkusen-Newcastle 2-2
Borussia Dortmund-Bodo Glimt 2-2
Bruges-Arsenal 0-3
Juventus-Pafos 2-0