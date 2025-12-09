Champions League: impresa Atalanta, 2-1 in rimonta al Chelsea. Szoboszlai punisce l'Inter nel finale

Notte di Champions League dai due volti per le squadre italiane nell'ultima giornata della fase a gironi.

L'Atalanta, sotto di un gol contro il Chelsea (rete di Joao Pedro al 25'), non si è disunita e ha trovato la forza di ribaltare la partita. A suonare la carica è stato Gianluca Scamacca, che al 55' ha firmato il gol del pareggio. La rete che vale la vittoria e il terzo posto nel girone unico a quota 13 punti è arrivata all'83' e porta la firma di Charles De Ketelaere.

Finale amaro per l'Inter a San Siro contro il Liverpool. I nerazzurri sono stati condannati da un calcio di rigore trasformato da Dominik Szoboszlai all'88' minuto. Una sconfitta che lascia la squadra di Chivu al quinto posto in classifica con 12 punti.

I risultati di tutte le partite

Kairat - Olympiacos 0-1

Bayern - Sporting 3-1

AS Monaco - Galatasaray 1-0

Atalanta - Chelsea 2-1

Barcellona - Frankfurt 2-1

Inter - Liverpool 0-1

PSV - Atl. Madrid 2-3

USG - Marsiglia 2-3

Tottenham - Slavia Praga 3-0