Celtic-Roma, notte a Glasgow e volo in mattinata: domani alle 9:30 il ritorno della squadra nella Capitale

11/12/2025 alle 23:49.
La Roma sbanca Celtic Park e vince 0-3 contro il Celtic grazie all'autorete di Liam Scales e alla doppietta di Evan Ferguson nel primo tempo. Successo importante per i giallorossi, che salgono a 12 punti in classifica e si piazzano al decimo posto. Gli uomini di Gian Piero Gasperini trascorreranno la notte a Glasgow e torneranno nella Capitale domani mattina con un volo previsto alle ore 9:30.