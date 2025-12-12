Celtic-Roma, Nancy: "Non siamo riusciti a reggere la loro intensità. Buon secondo tempo ma non è bastato contro una squadra più forte"

La Roma vince 0-3 contro il Celtic nella sesta giornata del girone unico di Europa League grazie alla doppietta di Ferguson e ad un autogol di Scales. Al termine del match, l'allenatore degli scozzesi, Wilfried Nancy ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita. Ecco le sue parole.

Cosa non ha funzionato?

"Alcune cose, ma la realtà è che non siamo in grado di reggere questa intensità. I ragazzi hanno cercato di fare bene, ma il primo tempo è stato difficile. Non siamo riusciti a uscire dalla pressione. Abbiamo avuto alcuni momenti in cui li abbiamo sbilanciati, ma non abbiamo mantenuto il possesso che avevamo, ed è per questo che è stato difficile. Quindi siamo stati in battaglia per tutto il tempo. E appena abbiamo avuto un po’ di tempo per giocare in avanti, non abbiamo preso la decisione giusta, ma non era facile per i miei giocatori"

Cosa salva della partita?

"Mi è piaciuto molto il secondo tempo, buona reazione. Abbiamo giocato con un po’ più di vicinanza tra i giocatori per sfuggire alla pressione. E siamo saliti di più. Il primo gol che abbiamo subito non ha aiutato, anche perché era nuovamente su un calcio d’angolo, ma stavolta è stato un autogol. Quindi rimontare non è stato facile. Detto questo, l’atteggiamento è stato buono. Il secondo tempo è stato migliore, ma non è bastato contro una squadra più forte".

I giocatori non stanno recependo il suo messaggio?

"No, guarda, ci provano. Non posso dirti che non ci abbiano provato, perché lo hanno fatto. Ma la battaglia fisica è stata troppo dura, semplicemente. E dopo avremmo dovuto connetterci un po’ di più, ma non l’abbiamo fatto. Quindi, ancora una volta, questa è la situazione. Non sono preoccupato perché mi è piaciuta molto la reazione, e per me questo è l’aspetto più importante. Meritavamo almeno di segnare un gol, per vedere poi se la dinamica poteva cambiare. Ma al momento… loro sono stati troppo forti".

È infastidito dai fischi dello stadio?

"No, guarda, rispetto i tifosi, sono davvero importanti per noi. Sono fondamentali. Lo sanno e noi giochiamo per loro. Quindi questo è chiaro. Ora non erano contenti della situazione e lo hanno mostrato. Ancora una volta, so dove stiamo andando. Al momento, in termini di risultati, non è ciò che vogliamo, ma vedo molte cose buone. E sì, la pazienza ovviamente è qualcosa di importante, ma so anche che nel calcio la pazienza è difficile. Ma credo in ciò che facciamo e credo che presto le cose andranno dalla nostra parte".