CELTIC-ROMA, le info per i tifosi in trasferta: meeting point a Merchant City, settore ospiti aperto dalle 18:30 (COMUNICATO)

Giovedì alle ore 21 la Roma affronterà il Celtic al Celtic Park in occasione della sesta giornata della fase campionato di Europa League e la società capitolina ha pubblicato sul proprio sito tutte le informazioni più utili per coloro che si recheranno a Glagsow. Ecco il comunicato: "AS Roma informa che i biglietti acquistati per la trasferta contro il Celtic FC sono stati inviati nella mattinata di martedì 9 dicembre agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto.

La partita, valida per il matchday 6 di Europa League, è in programma giovedì 11 dicembre alle 21:00.

Chi non avesse ricevuto la mail, o riscontri problemi nella visualizzazione del biglietto, può richiedere assistenza chiamando lo 06-89386000 (dalle 9.00 alle 18.30).

Biglietti e settore ospiti

Il biglietto è in formato PDF e deve essere stampato su carta di buona qualità per una corretta lettura ai tornelli di ingresso.

Il settore ospiti è situato presso i settori 118-119-120, Ingresso dai tornelli T62-65, T66-67. Sarà possibile accedere allo Stadio a partire da un'ora e mezza prima del calcio d’inizio, 18.30 ora locale.



Il settore riservato ai possessori di biglietto di Tribuna per i tifosi giallorossi è il FS7, South Stand (T72-75). Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio.

Fan Meeting Point

Su indicazione delle Autorità Locali, il punto d’incontro per tutti i tifosi giallorossi è situato presso la zona centrale di Merchant City.

Da qui, i tifosi potranno facilmente raggiungere lo stadio a piedi in circa 45 minuti.

Celtic Park

All'arrivo, i tifosi saranno sottoposti a un controllo dei biglietti e a una perquisizione.

Non è consentito introdurre borse più grandi di un foglio A4. Non saranno disponibili depositi bagagli.

Regole locali

È reato cercare di entrare o trovarsi all'interno dello stadio sotto l'effetto dell'alcol. All'interno dello stadio non è consentito fumare, compreso l'uso di sigarette elettroniche.

Per maggiori informazioni relative allo stadio, alle procedure di sicurezza e al meeting point per i tifosi, consulta la guida allegata consultabile al link di seguito".

(asroma.com)