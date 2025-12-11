Celtic-Roma: la moviola. Generoso il rigore fischiato contro a Hermoso

Dirige il match del Celtic Park l'arbitro rumeno István Kovács, assistito da Marica e Tunyogi. Al VAR c'è Popa. L'episodio chiave del primo tempo arriva al 45'+2', quando l'arbitro concede un calcio di rigore molto dubbio al Celtic. In area di rigore, Hermoso entra in contatto con Engels tenendolo per un braccio; il giocatore belga finisce a terra. Non sembra esserci una vera e propria strattonata da parte del difensore giallorosso, ma un contatto veniale. Una decisione molto severa da parte di Kovács, su cui il VAR non può intervenire da protocollo, non potendo valutare l'entità di un contatto la cui dinamica resta a discrezione del direttore di gara.
I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH
45+2' - Calcio di rigore molto dubbio per il Celtic: contatto leggero in area tra Hermoso ed Engels, l'arbitro punisce la trattenuta del difensore giallorosso tra le proteste.