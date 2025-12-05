Celtic-Roma: il programma della vigilia. Mercoledì alle 18:30 la conferenza stampa di Gasperini, alle 19:30 la rifinitura

Giovedì 11 dicembre la Roma sarà impegnata di nuovo a Glasgow, ma questa volta per affrontare il Celtic. La UEFA ha reso noto il programma della vigilia del club giallorosso: mercoledì 10 dicembre alle ore 18:30, ci sarà la conferenza stampa di Gasperini e un calciatore al Celtic Park. Alle ore 19:30 prevista la consueta rifinitura. Ancora da definire, invece, il programma del Celtic.