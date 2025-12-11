Celtic-Roma: giallorossi sotto il settore ospiti per festeggiare insieme ai tifosi

Dopo la bella vittoria per 0-3 ottenuta contro il Celtic nella penultima trasferta del girone di Europa League, la Roma si gode una classifica che giornata dopo giornata continua a migliorare. Al termine della partita, per ringraziare e festeggiare insieme ai tifosi arrivati fino a Glasgow, la squadra giallorossa si è riversata sotto il settore ospiti dove è stata sovrastata dagli incoraggiamenti e dall'entusiasmo dei sostenitori presenti.