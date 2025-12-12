Celtic-Roma, Engels: "Non siamo stati abbastanza. Ora dobbiamo andare avanti perché abbiamo una finale tra pochi giorni"

La Roma vince 0-3 contro il Celtic nella sesta giornata del girone unico di Europa League grazie alla doppietta di Ferguson e ad un autogol di Scales. Al termine del match, ai microfoni di TNT Sport è intervenuto il centrocampista Arne Engels. Ecco le sue parole.

Sulla partita

"Non siamo stati abbastanza, soprattutto nel primo tempo: abbiamo perso troppi duelli e giocato troppi palloni superficiali. Possiamo fare molto meglio".

Siete in difficoltà

"Sappiamo di poter fare meglio ma adesso dobbiamo andare avanti, perché tra pochi giorni abbiamo una finale. Dobbiamo tenere la testa alta e andare avanti".

Serve una reazione

"Sta a noi reagire. Dobbiamo guardarci dentro per continuare a rendere al meglio".