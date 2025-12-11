Celtic-Roma: tifosi in corteo verso lo stadio (FOTO)

In serata la Roma sarà di scena nuovamente a Glasgow per la seconda volta in questa stagione. Alle 21.00 i giallorossi di Gian Piero Gasperini saranno ospiti al Celtic Park per sfidare il Celtic nella sesta giornata della fase campionato di Europa League. Sono circa 200 i tifosi che si sono radunati nel pomeriggio al meeting point di Merchant Square, da dove raggiungeranno lo stadio.

LIVE

18.45 - Parte il corteo dei tifosi per raggiungere il Celtic Park.

18.30 - Si stanno radunando i primi tifosi, circa 200, al meeting point stabilito.