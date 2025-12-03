Celtic, Nancy nuovo allenatore: domani il primo allenamento

Rivoluzione in casa Celtic. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti da Martin O'Neill (6 vittorie e 1 sconfitta), che ha guidato momentaneamente la squadra in seguito alle dimissioni presentate da Brendan Rodgers il 27 ottobre, il club è pronto ad affidare il gruppo ad un nuovo allenatore. Come riportato da Fabrizio Romano, il nome scelto dalla dirigenza è Wilfried Nancy: il tecnico dei Columbus ha ricevuto l'autorizzazione da parte della società statunitense e ora si trova a Londra. In attesa dell'annuncio ufficiale, domani sarà a Glasgow per dirigere il primo allenamento da allenatore del Celtic. La formazione scozzese affronterà la Roma l'11 dicembre alle ore 21 al Celtic Park in occasione della sesta giornata della fase campionato di Europa League.

??⚪️ Wilfried Nancy has arrived in London now, authorized to travel by Columbus to become new Celtic head coach.



Nancy will be in Glasgow on Thursday for his first training session at Celtic.



Official announcement to follow. pic.twitter.com/SSDAcoX3t8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2025



