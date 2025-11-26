VIDEO - Il siparietto tra Cristante e Gasperini sui cambiamenti del mister dall'Atalanta alla Roma: "È ringiovanito, ha anche i capelli più corti!"

26/11/2025 alle 15:32.
cristante-gasperini-conferenza-stampa-roma-midtjylland

Torna a parlare Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro il Midtjylland, valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Il calciatore e l'allenatore si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto riguardante i cambiamenti del mister dall'Atalanta alla Roma: "L'ho ritrovato come l'avevo lasciato a Bergamo", dice Cristante. Interviene Gasp: "Ringiovanito!". Bryan sorride: "Ancora più giovane, ha anche i capelli più corti!".