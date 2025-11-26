VIDEO - Gasperini sulla partenza di Ndicka ed El Aynaoui per la Coppa d'Africa: "Probabilmente già con il Como non saranno a disposizione"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Midtjylland, valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle partenze di Evan Ndicka e Neil El Aynaoui per la Coppa d'Africa: "Dovrebbero partire una settimana prima dell'inizio della Coppa d'Africa, probabilmente già con il Como non saranno a disposizione. Dobbiamo vedere per il giovedì, dato che abbiamo l'Europa League. Mi dispiace perdere giocatori così importanti in questo momento, ma useremo le nostre numerose risorse per sopperire all'assenza. Marocco e Costa d'Avorio sono destinate ad andare avanti nella competizione, non le gufiamo ma penso che mancheranno per parecchio tempo".



