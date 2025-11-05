VIDEO - Gasperini interviene in difesa di Mancini: "Perché non rimproverate Pavlovic che ci è venuto a far gol?"

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro i Rangers, Gian Piero Gasperini ha preso le difese di Gianluca Mancini. Un giornalista, infatti, ha cercato di provocare il difensore della Roma chiedendogli se il mister lo avesse rimproverato dopo il gol del Milan preso anche a causa del suo posizionamento sbagliato. Non si è poi fatta attendere la risposta del Gasp, che in modo ironico ha detto: "Perché non rimproverate Pavlovic che ci è venuto a far gol?".

