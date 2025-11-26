VIDEO - Gasperini: "Il mercato di gennaio? Prima di tutto bisogna vedere cosa si ha in casa. Se si inserisce qualcosa è perché merita"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Midtjylland, valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sui movimenti in entrata in vista della sessione invernale di mercato: “Sono le valutazioni che fanno tutti. Vedi giocatori di cui hai un’idea a ottobre e magari è diversa a novembre o dicembre. Entra uno e comincia a far dei gol, se prima era sul mercato, poi non lo è più. Il mercato diventa realistico a gennaio, difficilmente prima. Per quanto riguarda noi, io sono molto soddisfatto dell’evoluzione che stanno avendo tutti i giocatori, anche quelli che stanno giocando un po’ meno, in questo momento c’è una bella fiducia, lo vedo anche nei giocatori meno utilizzati negli allenamenti. Dovremo stare attenti ad inserire giocatori tanto per inserire, dovremo stare attenti a fare delle valutazioni, quello sempre. E, soprattutto, per prima cosa dobbiamo vedere cosa abbiamo in casa e quando si inserisce dovrà essere qualcosa che merita”.

