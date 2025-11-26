VIDEO - Gasperini e le tre competizioni: "Numericamente siamo in grado di affrontarle. L'idea è andare avanti il più possibile"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Midtjylland, valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle capacità della squadra di affrontare il triplo impegno tra Europa, Serie A e Coppa Italia: “Numericamente sì, stiamo cercando di farlo. L’idea di tutti noi è di non lasciare nulla, di andare avanti più possibile in tutte le competizioni, è il modo migliore. Questi ragazzi lavorano tanto per raggiungere il traguardo dell’Europa, poi non è che non te la giochi, fai di tutto per giocartela al meglio. Sarà così con il campionato e la Coppa Italia, hanno già dimostrato che non è un problema di fatica, stanchezza o recupero. Le uniche cose che ci possono limitare sono gli infortuni, sono tutti integri e capaci di giocare tante partite come in questi ultimi anni. Per i calciatori ormai è così. 50-60 partite l’anno comprese le nazionali”.

