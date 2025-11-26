VIDEO - Cristante: "Budapest ci ha lasciato l'amaro in bocca, ma non pensiamo troppo al passato. L'obiettivo è riportare a casa l'Europa League"

Torna a parlare Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro il Midtjylland, valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il calciatore giallorosso è tornato a parlare della finale di Budapest: "Sicuramente per quella finale è rimasto dell’amaro in bocca. Però penso che ogni stagione debba fare il suo corso: con tutte le partite che giochiamo è già tanto riuscire a restare concentrati sul presente, quindi non possiamo perderci troppo nel passato. Detto questo, è una competizione che ci siamo davvero goduti: siamo arrivati a un passo dal traguardo e sappiamo quanto sia bello arrivare fino in fondo, quanto sia emozionante giocare una finale e quanto sarebbe straordinario riportare il trofeo a casa. Quindi sì, vogliamo andare avanti, vogliamo fare bene, perché il nostro obiettivo è proprio quello: provare a riportarla a casa".

