Verso Celtic-Roma: quarta vittoria di fila in campionato per gli scozzesi contro l'Hibernian e -2 dalla vetta con una partita in meno

Prosegue la marcia del Celtic, prossimo avversario della Roma in Europa League. Nella quattordicesima giornata della Scottish Premiership, i biancoverdi hanno espugnato il campo dell'Hibernian per 2-1, confermando un ottimo stato di forma in vista della sfida europea dell'11 dicembre.

A decidere il match è stato un uno-due nel primo tempo: Daizen Maeda ha sbloccato la gara al 27', seguito un minuto dopo dal raddoppio di Arne Engels. Nella ripresa, i padroni di casa hanno accorciato le distanze con un rigore di Boyle al 56', ma il Celtic ha gestito il vantaggio fino al fischio finale.

Con questo successo, la squadra di Glasgow centra la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo l'ultima sconfitta risalente al 26 ottobre contro gli Hearts. Una striscia positiva che permette al Celtic di portarsi a soli due punti dalla vetta della classifica (occupata proprio dagli Hearts), ma con una partita in meno ancora da recuperare.