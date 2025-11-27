Roma specialista nelle vittorie di misura: 20 successi con un gol di scarto nel 2025, solo il Real Madrid ha fatto meglio

La Roma batte 2-1 il Midtjylland e conquista la prima vittoria casalinga in questa edizione dell'Europa League dopo due sconfitte allo Stadio Olimpico. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, i giallorossi hanno vinto ben 20 partite con un gol di scarto nel 2025 tra tutte le competizioni e tra le squadre dei top cinque campionati europei solo il Real Madrid ha fatto meglio (23 successi).

