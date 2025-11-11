Roma-Midtjylland: prosegue l'iniziativa "Al Mio Posto" per i tifosi in difficoltà economica

Giovedì 27 novembre alle ore 18:45 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Midtjylland, valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, prosegue anche in questa partita l'iniziativa "Al Mio Posto" lanciata dal club per i tifosi in difficoltà: "Anche per Roma-Midtjylland, in calendario giovedì 27 novembre alle 18:45, gli abbonati di Coppa che non potranno andare all'Olimpico avranno la possibilità di cedere gratuitamente il proprio posto ai romanisti in condizione di fragilità economica.
Prosegue infatti "Al Mio Posto", il programma del Club che permette appunto agli abbonati di Coppa che sanno di non poter essere presenti sugli spalti in occasione di un match di Europa League o di Coppa Italia di donare il proprio posto compilando questo form.
L'AS Roma provvederà a segnalare successivamente la disponibilità di posti gratuiti alle parrocchie e alle case famiglia della propria Community che forniscono assistenza a persone in condizioni di fragilità economica".
(asroma.com)