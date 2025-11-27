ROMA-MIDTJYLLAND: le formazioni UFFICIALI. Ghilardi dal 1', Dybala titolare con Soulé e Pellegrini (FOTO e VIDEO)

27/11/2025 alle 17:00.
Torna l'Europa League. Alle 18:45 la Roma di Gian Piero Gasperini scenderà in campo contro il Midtjylland, squadra capolista nel girone europeo. Per l'occasione il tecnico lancia Ghilardi dall'inizio con Mancini e Ndicka in difesa, in mezzo al campo spazio ad El Aynaoui al fianco di Koné. Davanti torna titolare Dybala dopo l'infortunio supportato da Soulé e Pellegrini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, El Shaarawy.
All.: Gasperini.

MIDTJYLLAND: Olafsson; Diao, Erlic Bech; Mbabu, Bak, Bravo, Billing, Castillo; Gogorza, Franculino.
A disp.: Lossl, Ugboh, Han-beom, Paulinho, Dani Silva, Djabi, Byskov, Osorio, Simsir, Etim, Brumado, Cho Gue-sung.
All.: Tullberg.

Arbitro: Dabanovic. Assistenti: Jovanovic-Todorovic. IV Uomo: Boskovic. VAR: Tiago Martins. AVAR. Soren Storks.

PREPARTITA

17.47 - Anche la Roma annuncia le scelte di Gasperini:


17.35 - Ufficiali le formazioni, come comunicato dall'Uefa. Roma in campo così: Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

17.25 - Nuovi aggiornamenti sul fronte formazione: secondo Angelo Mangiante di Sky Sport Dybala giocherà titolare:

17.20 - Tutto pronto all'Olimpico: