Roma-Midtjylland: il programma della vigilia. Alle 13:45 la conferenza stampa di Gasperini, alle 15 la rifinitura

Domani sarà già vigilia di Europa League per la Roma, attesa dal match contro i danesi del Midtjylland. Come di consueto, Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alle ore 13:45 insieme ad un calciatore. Alle 15 è prevista invece la rifinitura a Trigoria. Per quanto riguarda il Midtjylland, scenderà in campo domani alle 11 per la rifinitura. mentre alle 19:40 ci sarà la conferenza di Mike Tullberg allo Stadio Olimpico