ROMA-MIDTJYLLAND, i convocati di Gasperini: tornano Dybala, Bailey ed Hermoso

Dopo la vittoria con la Cremonese in campionato, la Roma torna in campo in Europa League: domani alle 18.45 i giallorossi ospitano il Midtjylland allo Stadio Olimpico nella quinta giornata della fase campionato della competizione. Dopo l'allenamento di rifinitura Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati: tornano a disposizione del tecnico Dybala, Bailey ed Hermoso.
L'elenco dei convocati:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala
