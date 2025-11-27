ROMA-MIDTJYLLAND: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e oggi alle ore 18:45 la Roma sfiderà il Midtjylland nel match valido per la quinta giornata della fase campionato della competizione europea. I giallorossi sono diciottesimi in classifica con 6 punti, mentre la formazione danese si trova in vetta a punteggio pieno.

Gasperini è intenzionato a effettuare diversi cambi rispetto alla gara contro la Cremonese: in difesa uno tra Hermoso e Ziolkowski affiancherà Mancini e Ndicka a protezione della porta di Svilar, sulla destra Celik e a sinistra spazio a Wesley. Da non escludere il possibile inserimento di Tsimikas, con l'eventuale ritorno del brasiliano a destra. A centrocampo El Aynaoui è sicuro del posto e l'allenatore concederà un po' di riposo a uno tra Koné e Cristante. Sulla trequarti il duo Soulé-Pellegrini e in attacco Ferguson parte dal 1'.

DOVE VEDERE ROMA-MIDTJYLLAND IN TV E IN STREAMING

Roma-Midtjylland sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

MIDTJYLLAND: Olafsson; Mbabu, Lee, Erlic, Bech; Bravo, Billing; Osorio, Guesung Cho, Gogorza; Franculino.

LE QUOTE

ROMA-MIDTJYLLAND 1 X 2 EUROBET 1.50 4.30 5.60 SISAL 1.52 4.50 6.00 PLANETWIN365 1.50 4.50 5.80 SNAI 1.50 4.50 5.75

LR24