ROMA-MIDTJYLLAND: arbitra Dabanović. Un precedente con i giallorossi

Sarà il fischietto montenegrino Nikola Dabanović a dirigere la gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Europa League, giovedì prossimo alle ore 18:45, Roma-Midtjylland. Gli assistenti saranno Jovanović e Todorović (Montenegro). Boskovic (Montenegro) sarà il IV Uomo ufficiale. Al Var il portoghese Tiago Martins.

Per il direttore di gara si tratta di un ritorno all'Olimpico a dirigere la squadra giallorossa. Il precedente risale al 3/11/2022, quando la Roma vinse 3-1 contro il Ludogorets. Curiosità: fu anche il fischietto di Midtjylland-Lazio, con i danesi che trionfarono 5-1.

(uefa.com)