Rangers-Roma, seconda vittoria consecutiva in trasferta in competizioni UEFA: non accadeva dal periodo dicembre 2021-marzo 2022

06/11/2025 alle 22:59.
La Roma sbanca l’Ibrox Stadium e batte 0-2 i Rangers nel match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League: decisive le reti messe a segno nel primo tempo da Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, si tratta del secondo successo consecutivo in trasferta (dopo il successo per 1-2 in casa del Nizza) nelle competizioni europee e non accadeva dal periodo tra dicembre 2021 e marzo 2022, quando la Roma vinse contro CSKA Sofia e Vitesse in Conference League.