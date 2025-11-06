Rangers-Roma, seconda vittoria consecutiva in trasferta in competizioni UEFA: non accadeva dal periodo dicembre 2021-marzo 2022

La Roma sbanca l’Ibrox Stadium e batte 0-2 i Rangers nel match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League: decisive le reti messe a segno nel primo tempo da Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, si tratta del secondo successo consecutivo in trasferta (dopo il successo per 1-2 in casa del Nizza) nelle competizioni europee e non accadeva dal periodo tra dicembre 2021 e marzo 2022, quando la Roma vinse contro CSKA Sofia e Vitesse in Conference League.

