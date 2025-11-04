RANGERS-ROMA: le info per i tifosi in trasferta. Meeting Point a George Square e The Merchant City. Settore ospiti aperto dalle 18:30 (COMUNICATO)

Giovedì alle ore 21 la Roma affronterà i Rangers all'Ibrox Stadium in occasione della quarta giornata della fase campionato di Europa League. Gli uomini di Gian Piero Gasperini potranno contare sui 1500 sostenitori giallorossi attesi a Glasgow e la società capitolina ha pubblicato sul proprio sito tutte le informazioni più utili per coloro che si recheranno in Scozia. Ecco il comunicato: "AS Roma informa che i biglietti acquistati per la sfida con i Rangers FC sono stati inviati nella mattinata di martedì 4 novembre agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto.

Chi non avesse ricevuto la mail, o riscontri problemi nella visualizzazione del biglietto, può richiedere assistenza chiamando lo 06-89386000 (dalle 9.00 alle 18.30).

Biglietti e settore ospiti

Il biglietto è in formato PDF Mobile, pronto per essere mostrato direttamente dal tuo smartphone.

Il settore ospiti è situato presso i settori GW1-GW2-GW3-BF5, Ingresso Sandy Jardine West Corner- Broomloan Front. Sarà possibile accedere allo Stadio a partire da 90 minuti prima del calcio d’inizio, 18.30 ora locale.

Il settore riservato ai possessori di biglietto di Tribuna per i tifosi giallorossi è il CD5, Bill Struth Main Stand. Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio.

Fan Meeting Point

Su indicazione delle Autorità Locali, il punto d’incontro per tutti i tifosi giallorossi è situato in George Square e The Merchant City. Da queste zone, i tifosi potranno facilmente raggiungere la metropolitana di Glasgow, che opera su un circuito circolare, e scendere alla stazione di Govan.

Dalla Stazione Govan sarà possibile raggiungere lo stadio in 10 minuti a piedi attraverso Broomloan Road. In alternativa, sarà possibile recarsi allo stadio a piedi (45/60 minuti di percorrenza, oppure in taxi).

Ibrox Stadium

All'arrivo, i tifosi saranno sottoposti a un controllo dei biglietti e a una perquisizione.

Non è consentito introdurre borse più grandi di un foglio A4. Non saranno disponibili depositi bagagli.

Regole locali

È reato cercare di entrare o trovarsi all'interno dello stadio sotto l'effetto dell'alcol.

All'interno dello stadio non è consentito fumare, compreso l'uso di sigarette elettroniche.

Per maggiori informazioni relative allo stadio, alle procedure di sicurezza e al meeting point per i tifosi, consulta la guida scaricabile al link".

(asroma.com)