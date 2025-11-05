LIVE - Rangers-Roma, in corso la rifinitura all'Ibrox Stadium. Presenti Ranieri e Massara (FOTO e VIDEO)

Vigilia europea per la Roma, che in questi minuti è scesa in campo sul prato dell'Ibrox Stadium di Glasgow per la consueta seduta di rifinitura. Sotto la guida di Gian Piero Gasperini, la squadra sta svolgendo gli ultimi esercizi tattici e atletici per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di domani sera. Un primo assaggio dell'atmosfera scozzese che attenderà i giallorossi domani alle 21:00, quando affronteranno i Rangers in un match già importante per il cammino nel girone di Europa League.

Presenti anche Ranieri e Massara a bordo campo per seguire la seduta.











20:00 - Colloquio a bordocampo tra il senior advisor Claudio Ranieri ed il direttore sportivo Frederic Massara. Poi i saluti con alcuni giocatori della squadra.

https://twitter.com/LAROMA24/status/1986147721749856329

19:40 - Un centinaio di tifosi hanno partecipato a parte della seduta, invitati dal Business club dell'AS Roma.

19:38 - "Non giochiamo più sullo stesso. Sfruttiamo i triangoli!", "Non giochiamo sempre nella stessa metà campo: portala via!", "Passaggi più lunghi!", sono altre indicazioni del tecnico ai giocatori.

19:35 - Dopo il riscaldamento la squadra si concentra su un torello 'allargato': tre squadre, distinte da pettorine rosse, gialle e verdi, a rotazione si cambiano di ruolo. Una fa circolazione palla, una funge da sponde alle estremità del campo, dando la possibilità a chi fa circolazione di scambiare, e la terza è quella che fa recupero palla. E arrivano le prime indicazioni di mister Gasperini: "Veloce la palla! Sfruttiamo il campo largo". E ancora: "Vediamo gli angoli! Controlla e gira.", "Vai via lì, non tornare!".

L'esercitazione proposta da Mister Gasperini – Tre gruppi che a rotazione si scambiavano ruoli: chi possesso palla, chi spone ai vertici del fazzoletto di campo, chi fase di recupero palla





18:27 - I giocatori giallorossi entrano sul terreno di gioco: ha inizio il riscaldamento.