Tra due giorni la Roma sarà impegnata in Europa League in casa dei Rangers, in un match delicato per il futuro europeo dei giallorossi. Diversamente da quanto accade di solito, nella giornata di domani i giallorossi non effettueranno l’allenamento di rifinitura a Trigoria ma direttamente all’Ibrox Stadium. Intorno alle 18,30 italiane, poi, si terrà la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini insieme ad un calciatore.
Rangers-Roma: il programma della vigilia. Rifinitura all'Ibrox Stadium, alle 18:30 la conferenza di Gasperini
04/11/2025 alle 09:41.