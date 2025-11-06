Rangers-Roma: corteo di circa 400 tifosi da St. Enoch Square allo stadio (FOTO)

Dopo una vittoria e due sconfitte, nella quarta giornata della fase campionato di Europa League la Roma è attesa a Glasgow: alle 21.00 i giallorossi affronteranno i Rangers all'Ibrox Stadium. I tifosi che hanno seguito la squadra di Gasperini in trasferta, come da indicazioni, si radunano al meeting point a St. Enoch Square, da dove alle 18.30 partirà il corteo verso lo stadio.

Intorno alle 18.35 è partito il corteo di circa 400 tifosi per raggiungere Ibrox.

I tifosi intonano i cori durante il corteo:



