RANGERS-ROMA: arbitra il danese Krogh. Nessun precedente con le due squadre

Sarà Morten Krogh l'arbitro di Rangers-Roma, la delicatissima partita valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 all'Ibrox Stadium. Il direttore di gara danese sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali D. Wollenberg Rasmussen e Steffen Bramsen, mentre il IV Uomo sarà Mads Kristoffersen. Al VAR ci sarà il belga Bram Van Driessche, il francese Willy Delajod sarà l'AVAR.

(uefa.com)

Nessun precedente tra l'arbitro Morten Krogh e le due squadre: il direttore di gara danese incontrerà per la prima volta sia i giallorossi sia gli scozzesi. Inoltre il fischietto classe '88 della sezione di Silkeborg non ha mai diretto una squadra italiana.

LR24