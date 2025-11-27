Koné, infortunio contro il Midtjylland: colpo duro alla caviglia destra, domani gli esami

Tegola per la Roma e per Gian Piero Gasperini durante la sfida contro il Midtjylland. Manu Koné è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio, lasciando il posto a Bryan Cristante.

Il centrocampista francese ha avuto la peggio in un duro contrasto con Diao, rimediando un colpo molto forte alla caviglia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la situazione ha destato immediata preoccupazione: il giocatore, una volta uscito dal campo, ha applicato una borsa del ghiaccio sulla caviglia destra ed è rientrato subito negli spogliatoi, visibilmente dolorante.

Nella giornata di domani Koné si sottoporrà agli esami strumentali necessari per chiarire l'entità del danno: bisognerà valutare se si tratta soltanto di un forte trauma contusivo o se il colpo ha provocato un trauma distorsivo, ipotesi che potrebbe comportare uno stop più lungo.