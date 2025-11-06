FOTO - Rangers-Roma 0-2 HT

A distanza di pochi giorni dalla sconfitta contro il Milan, la Roma torna in campo per sfidare i Rangers nella quarta giornata di Europa League. I giallorossi sono alla ricerca di punti utili per risalire la classifica che li vede fermi al 23esimo posto. Il primo tempo della sfida di Glasgow è terminato 0-2 grazie alle reti di Soulé e Pellegrini. Nonostante una prima frazione di gioco con poche occasioni, i giallorossi sbloccano la gara al minuto 13 dagli sviluppi di corner. Su cross di Pellegrini, infatti, l'argentino colpisce di testa indisturbato e buca Butland. Al 37esimo, invece, arriva il raddoppio con Pellegrini. Il centrocampista sfrutta un grande assist di Dovbyk e raddoppia. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.