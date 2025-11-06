Europa League: vittorie per Midtjylland e Panathinaikos

Nel pomeriggio sono andate in scena le gare valide per la quarta giornata della fase campionato di Europa League. Vittorie per Panathinaikos e Midtjylland, avversarie della Roma nei prossimi match, rispettivamente contro Malmoe e Celtic - altra squadra che incontreranno i giallorossi -. Vincono anche Friburgo, Stella Rossa, Celta Vigo e Salisburgo.
I risultati finali:
Nizza-Friburgo 1-3
Basilea-FCSB 3-1
Sturm Graz-Nottingham Forest 0-0
Utrecht-Porto 1-1
Stella Rossa-Lille 1-0
Dinamo Zagabria-Celta Vigo 0-3
Malmoe-Panathinaikos 0-1
Salisburgo- G.A. Eagles 2-0
Midtjylland-Celtic 3-1