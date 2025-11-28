Europa League: salgono a 16 milioni i ricavi della Roma dopo la vittoria contro il Midtjylland

La vittoria della Roma per 2-1 contro il Midtjylland ha rappresentato il primo successo dei giallorossi allo Stadio Olimpico in questa edizione dell'Europa League e allo stesso tempo ha aumentato anche i ricavi della società. Come riportato dal portale, fino a questo momento il club capitolino si è assicurato 16 milioni di euro tra partecipazione, quota europea, quota non europea, posizione minima di classifica e risultati ottenuti nella fase campionato (450.000 euro a vittoria e 150.000 euro a pareggio).

In base al piazzamento finale in classifica, la Roma incasserà 600.000 euro in caso di posizionamento tra il 1° e l'8° posto e 300.000 euro tra il 9° e il 16°. Inoltre sono previsti ulteriori premi per la fase a eliminazione diretta: qualificazione agli spareggi (300.000 euro), qualificazione agli ottavi di finale (1.75 milioni), qualificazione ai quarti (2.5 milioni), qualificazione in semifinale (4.2 milioni), qualificazione in finale (7 milioni) e vincitrice della competizione (6 milioni). L'anno scorso, complice l'eliminazione agli ottavi di finale, la Roma si era fermata a 20.1 milioni.

Partecipazione : 4,31 milioni di euro

: 4,31 milioni di euro Quota europea : 7,38 milioni

: 7,38 milioni Quota non europea : 2,88 milioni

: 2,88 milioni Posizione minima classifica : 0,08 milioni

: 0,08 milioni Risultati : 1,35 milioni

: 1,35 milioni TOTALE: 16 milioni

(calcioefinanza.it)