Europa League, RANGERS-ROMA: le probabili formazioni. Ballottaggio Pellegrini-El Shaarawy, davanti Dovbyk (FOTO)

Roma di scena a Glasgow. Alle 21.00 i giallorossi di Gian Piero Gasperini sfidano i Rangers nella quarta giornata della fase campionato di Europa League dopo una vittoria e due sconfitte. Il tecnico opta per qualche cambio lasciando in panchina Ndicka e dando spazio ancora ad Hermoso in difesa con Celik e Mancini. In mezzo al campo El Aynaoui affianca Cristante, mentre Koné riposa. Davanti ballottaggio tra El Shaarawy e Pellegrini sulla trequarti con Soulé a supporto di Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

RANGERS: Butland; Dam, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danilo Pereira, Aasgaard; Chermiti.

All.: Rohl.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

All.: Gasperini.

Arbitro: Krogh. Assistenti: Rasmussen - Bramsen. IV uomo: Kristoffersen. VAR: Van Driessche. AVAR: Delajod.

PREPARTITA

19.02 - Tutto pronto allo stadio: