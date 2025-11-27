Europa League: il Bologna stende il Salisburgo. Lo Stoccarda vince contro gli Eagles, il Panathinaikos supera lo Sturm Graz

Nella serata che ha chiuso la quinta giornata di Europa League, è scesa in campo anche l'altra italiana presente: il Bologna. Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno battuto in casa il Salisburgo per 4-1 grazie ai gol di Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Vittorie anche per Stoccarda e Panathinaikos, due dei prossimi avversari della Roma. I tedeschi hanno battuto per 4-0 i GO Ahead Eagles. Ai greci, invece, è servito un gol di Calabria per fissare il punteggio e vincere per 2-1 contro lo Sturm Graz.

I risultati finali

Real Betis-Utrecht 2-1 (42' Hernandez, 50' Ezzalzouli, 55' Rodriguez)

Bologna-Salisburgo 4-1 (26' Odgaard, 33' Vertessen, 51' Dallinga, 53' Bernardeschi, 86' Orsolini)

Stella Rossa, FCSB 1-0 (50' Duarte Da Silva)

GO Ahead Eagles-Stoccarda 0-4 (20' e 35' Leweling, 59' El Khannouss, 93' Bouanani)

Genk-Basilea 2-1 (14' Oh, 47' Karetsas, 57' Otele)

Maccabi Tel Aviv-Lione 0-6 (4' Abner Vinicius, 25',51' e 53' Tolisso, 35' Niakhate autogol, 62' Karabec)

Nottingham-Malmo 3-0 (27' Yates, 44' Kalimuendo, 58' Milenkovic)

Panathinaikos-Sturm Graz 2-1 (18' Swiderski, 34' Kiteishvili, 74' Calabria)

Rangers-Braga 1-1 (48' Tavernier, 69' Martinez Aguilera)