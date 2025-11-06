Europa League, il Bologna fa 0-0 con il Brann: lo Stoccarda batte il Feyenoord, spumeggiante 3-4 tra Braga e Genk

Nel giovedì di Europa League il Bologna di Vincenzo Italiano non va oltre lo 0-0 contro i norvegesi del Brann, complice anche l'espulsione di Lykogiannis dopo 23 minuti. Vince, invece, lo Stoccarda, uno dei prossimi avversari della Roma in questa competizione. I tedeschi battono 2-0 il Feyenoord e agganciano i giallorossi a quota 6 punti, Infine, partita pirotecnica tra Braga e Genk che si conclude 3-4 in favore del club belga.
I risultati finali:
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv 2-0 (46' Maatsen, 59' Malen)
Betis-Lione 2-0 (29' Ezzalzouli, 35' Antony)
Bologna-Brann 0-0
Braga-Genk 3-4 (30' e 71' Zalazar, 47' Heymans, 48' Sor, 59' Hyeon gyu Oh, 72' Ortiz, 86' Navarro)
Ferencvaros-Ludogorets 3-1 (31' Kanichowsky, 53' Lopes Cruz, 78' Son, 87' Joseph)
PAOK-Young Boys 4-0 (54' Bianco, 67' Giakoumakis, 72' Konstantelias, 75' Baba)
Viktoria Plzen-Fenerbahce 0-0
Stoccarda-Feyenoord 2-0 (84' El Khannouss, 91' Undav)