Europa League, i risultati delle 18:45: il Celtic espugna il De Kuip e attende la Roma

Non solo la vittoria della Roma sul Midtjylland. Il primo blocco di partite di Europa League regala gol e indicazioni importanti per i giallorossi in vista del futuro immediato. Occhi puntati soprattutto su Rotterdam, dove il Celtic – prossimo avversario della squadra di Gasperini l'11 dicembre a Glasgow – ha battuto il Feyenoord per 3-1 in trasferta. Un segnale forte da parte degli scozzesi, che con questo successo esterno salgono a quota 7 punti in classifica (17° posto), portandosi a sole due lunghezze di distanza dalla Roma (attualmente 11ª a quota 9).

Sugli altri campi, spiccano le nette vittorie casalinghe del Porto (3-0 al Nizza) e del Lille, che ha travolto la Dinamo Zagabria con un perentorio 4-0. Successo di misura per l'Aston Villa contro lo Young Boys, mentre termina in parità la sfida tra Fenerbahce e Ferencvaros.

I risultati delle partite delle 18:45

Aston Villa - Young Boys 2-1

Porto - Nizza 3-0

Fenerbahce - Ferencvaros 1-1

Feyenoord - Celtic 1-3

Lille - Dinamo Zagabria 4-0

Ludogorets - Celta Vigo 3-2

PAOK - Brann 1-1

Roma - Midtjylland 2-1

Viktoria Plzen - Friburgo 0-0