Conference League, Fiorentina beffata: il Mainz vince 2-1 nel recupero

Altra sconfitta per la Fiorentina, questa volta in Conference League. I viola, guidati da Galloppa in panchina dopo l'addio di Pioli e in attesa del nuovo allenatore, perdono 2-1 in casa del Mainz nella fase campionato della competizione: al 16' Sohm porta avanti la Fiorentina, al 68' Hollerbach pareggia i conti e in pieno recupero, al 95', Lee Jae-sung ribalta il risultato in favore dei padroni di casa.